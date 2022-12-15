Госдума законодательно защитит русский язык

Депутаты Государственной Думы Российской Федерации в первом чтении приняли закон о защите русского языка. Предполагается, что национальный язык будет защищаться от переизбытка иностранных слов. Согласно законопроекту, иностранные слова допускаются к употреблению только в тех случаях, когда они не имеют аналогов в русском языке.

Во втором чтении планируется принять некоторые поправки, которые разрешат использовать иностранные слова в сфере искусства и культуры. Также депутаты рассмотрят изменения, которые обяжут представителей СМИ соблюдать нормы русского языка в публичных выступлениях.

Rusfact.com