Госдума законодательно защитит русский язык

Russf Дек 15, 2022 Интересное

Депутаты Государственной Думы Российской Федерации в первом чтении приняли закон о защите русского языка. Предполагается, что национальный язык будет защищаться от переизбытка иностранных слов. Согласно законопроекту, иностранные слова допускаются к употреблению только в тех случаях, когда они не имеют аналогов в русском языке.

Во втором чтении планируется принять некоторые поправки, которые разрешат использовать иностранные слова в сфере искусства и культуры. Также депутаты рассмотрят изменения, которые обяжут представителей СМИ соблюдать нормы русского языка в публичных выступлениях.

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