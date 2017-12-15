51-летнюю Холли Берри бросил молодой любовник

Холли Берри и Александр Грэнт расстались. Роман длился всего около пяти месяцев. После 51 дня рождения, в компании американской актрисы все чаще стали замещать присутствие музыкального продюсера Александра Грэнта. От 51-летней актрисы Холли Берри ушел молодой любовник

Стало известно, что новый возлюбленный на 16 лет младше теледивы, но такая разница в возрасте не стала для влюбленных преградой. Они выглядели очень счастливыми, что поклонники приписывали им свадьбу в скором времени.

Они выложили в своих соцсетях совместную фотографию, подписав ее "Мой баланс".

Стало известно, что в ноябре этого года, пара провела совместный отпуск на острове Бора-Бора. Однако отношения продлились не долго, и совсем недавно журналисты сообщили о разрыве влюбленных.

Александр уже был замечен на светской вечеринке в Лос-Анджелесе, в компании молоденькой незнакомки, с которой он на одном автомобиле уехал с мероприятия. Сама же Холли Берри никак не комментирует разрыв с любовником.



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