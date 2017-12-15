Поклонники шоу «Голос» обвинили Пелагею в нечестном судействе

Наставница сделала ставку на своего бывшего бэк-вокалиста.

Пелагея вызвала недовольство зрителей после того, как распределила большее количество процентов в пользу своего бывшего вокалиста Алексея Сафиулина, работавшего на подпевках.

Согласно правилам ¼ финала, судьба конкурсантов решается не только наставниками, но и зрителями. Вокалисты выступают по три человека, где каждый поет свою композицию. После баттла наставник делит свои 100% между своими подопечными в пропорции 20/30/50, и в это же время идет sms-глосование зрителей за их фаворита. После проценты суммируются и набравший большую цифру выходит в полуфинал.

Однако как и все люди наставники не всегда могут быть объективны из-за симпатии к какому-либо участнику. Зрители уже давно заметили, что Пелагея выделяет своего бывшего бэк-вокалиста, а прошедшее голосование только подтвердило эти подозрения.

Во время ¼ финала Сафиулин исполнил хит Адриано Челентано Susanna, Дэйв Дарио – композицию Englishman in New York Стинга, а Ладислав Бубнар – «Московский бит» группы «Браво».

Большинство голосов зрителей ушло к Бубнару, однако Пелагея буквально вытянула Сафиулина, отдав ему свои 50%, пишет сайт Dni.ru со ссылкой на издание «Комсомольская правда».

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