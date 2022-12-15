Эксперты ожидают падения производства сланцевых компаний США

Мировая политика США и стран ЕС привела к частичному отказу от российских ресурсов, таких как нефть и природный газ. В США заявляли, что смогут увеличить добычу сланцевого газа, которая позволит частично заместить необходимые ресурсы. Однако сланцевые компании уже не могут увеличивать добычу.

По словам специалистов, бурение новых скважин является затратным, но они быстро истощаются, не принося желаемой прибыли. Вследствие этого инвесторы больше не желают вкладывать средства в такое производство. Эксперты считают, что в скором времени США может настигнуть падение производства сланцевых компаний.

Rusfact.com