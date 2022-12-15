В Санкт-Петербурге введен масочный режим

Russf Дек 15, 2022 Интересное

Главный санитарный врач Северной столицы России Наталия Башкетова сообщила о том, что в Санкт-Петербурге наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация, связанная с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ. По ее словам, эпидемиологический порог среди взрослого населения был превышен на 76,7% за неделю с 5 по 11 декабря. Среди детей аналогичный показатель превысил норму на 71,1%.

Башкетова отметила, что доля заболевших детей составляет 55%. Кроме того, значительно увеличилось количество случаев, требующих стационарного лечения. В связи с этим в городе был введен масочный режим, а также приняты другие меры для локализации очагов заболеваний.

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