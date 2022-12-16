С 1 декабря заработали электронные полисы ОМС

С начала декабря текущего года в России был запущен новый проект, согласно которому граждане получили цифровой аналог полиса обязательного медицинского страхования. Теперь при обращении в медицинскую организацию данные получают и страховщики.

Уточняется, что им становится доступной информация о том, в какое учреждение обратился гражданин и к какому врачу. Также данные содержат сведения о диагнозе и оказанной помощи. Всю информацию гражданин может отследить самостоятельно через личный кабинет на портале Госуслуг.

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