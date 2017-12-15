Названа причина смерти бывшей участницы «Дома-2» Марии Политовой

Экспертиза показала, что организм девушки не справился со скачком артериального давления, вызванного употреблением антидепрессантов и алкоголя. По информации СМИ, родители Марии отказались от судебно-медицинской экспертизы.

Как ранее сообщала Teleprogramma.pro, Мария Политова пропала чуть больше недели назад. Первым начал бить тревогу ее бойфренд, в соцсети Facebook он опубликовал пост, где обратился к пользователям с просьбой помочь найти девушку. Артем Шануров сообщил, что Мария ушла из дома, взяв с собой большое количество сильнодействующих препаратов. У Политовой, по словам ее возлюбленного, было биполярное расстройство.

13 декабря бывшая участница «Дома-2» была найдена мертвой. Ее тело обнаружили рядом с домом родственников Марии в подмосковном поселке. Прибывшие на место происшествия эксперты признаков насильственной смерти не обнаружили. Специалисты считают, что у Политовой из-за резкого скачка артериального давления не выдержала печень, что и стало причиной смерти Марии. Изменения давления, в свою очередь, связаны с одновременным приемом спиртного и большого количества антидепрессантов, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Отметим, что некоторые родственники Марии Политовой выступили против проведения судебно-медицинской экспертизы.

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