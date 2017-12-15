Журнал Forbes назвал самого переоцененного актера года

Журнал Forbes опубликовал список самых переоцененных актеров уходящего года. Рейтинг возглавил Марк Уолберг, который стал лидером по размеру гонорара, однако фильмы с его участием не имели успеха у публики. За год актер заработал 68 миллионов долларов. Эта сумма превысила сборы кинократины "День патриота" о теракте на Бостонском марафоне с его участием, а драма "Глубоководный горизонт", в которой Уолберг сыграл главную роль, едва отбила бюджет в 110 миллионов долларов.

На втором месте оказался Кристиан Бейл. Киноведы обратили внимание на неудачу фильма о геноциде армян "Обещание", который окупил лишь 11% бюджета. Третьим в рейтинге значится Ченнинг Татум из-за "Удачи Логана", которая также провалилась в прокате.

На четвертую позицию эксперты поставили Дензела Вашингтона. Причиной тому стал неуспех фильма "Ограды" в международном прокате. Замкнул "пятерку" переоцененных актеров Брэд Питт: единственный из его крупных проектов за последний год — шпионская драма "Союзники" —собрал лишь 119 миллионов долларов при затраченных 85 миллионах.



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