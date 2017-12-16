Поклонники отвернулись от Бузовой

Позор на Первом канале обернулся для Ольги Бузовой потерей любви части поклонников, которые требуют ухода телеведущий с проекта «Дом-2».

О нелегких временах для Бузовой пишет интернет-газета Дни.ру, журналисты которой изучив аккаунты в социальных сетях «Дома-2», пришли к выводу, что все большее и большее количество поклонников реалити-шоу требуют ухода Ольги.

«По мнению публики, у «Дома-2» должно быть максимум двое ведущих — мужчина и женщина. Судя по количеству комментариев, большинство придерживается мнения, что на проекте должны остаться в этом качестве Ксения Бородина и Влад Кадони», — отмечает издание.

Что же касается Ольги Бузовой, то фанаты проекта обвиняют телеведущую в том, что она лицемерна и несправедлива. «Она делает все, чтобы лишний раз «пропиариться» и привлечь к себе больше внимания, перетянув «одеяло на себя», — пишет газета.

Добавим, что последний проект с участием в том числе Бузовой - «Бабий бунт», выходящий на Первом канале, вскоре может быть закрыт ввиду крайне низких рейтингов.



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