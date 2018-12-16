Супруга Мамаева решилась рассказать правду об их семье

16.12.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Супруга Мамаева решилась рассказать правду об их семье
Жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана прокомментировала в Сети слухи, которые витают вокруг их семьи. Она опубликовала снимок, на котором изображены родственники спортсмена. По ее словам, у Мамаева до нее не было браков и детей.

"Хочу развеять мифы! 1- Паша не был никогда женат, наш брак единственный 2- @дочь Евгения от первого брака» история началась с того, когда у Жени ( Пашиной сестры) родился сын, Паша выставил фото с племянником, от сюда и пошёл слух.... что якобы у Паши родился ребёнок .....поэтому не верьте всему что пишут в сети", - написала Мамаева.

Ранее в Сети появилось множество слухов о неверности футболиста жене. Некоторые из них подтвердила и сама Алана.

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