В Ростове-на-Дону отменили выступление рэпера Элджея

Это уже третий эпизод срыва мероприятий с участием рэперов. Ранее публика так и не смогла увидеть своих кумиров - Скриптонита и Хаски.

В Ростове-на-Дону произошла уже третья отмена концерта. В этот раз фанаты рэпа не смогут насладиться речитативом хип-хоп исполнителя Элджея. В официальном аккаунте артиста висит объявление, которое гласит, что намеченное на 14 декабря выступление отменяется. Далее отмечается, что певец всенепременно приедет в город, но это случится 22 июня — именно на эту дату переносится этот концерт. Летом он пройдет в клубе VILLA EMBARGO, его начало запланировано на 19:00.

О том, в связи с чем произошел сдвиг в графике, не сообщается.

Стоит отметить, что для Элджея это не первый случай отмены выступления. В ноябре сообщалось, что музыканту пришлось отменить свой концерт в Якутске, так как многие пользователи Сети потребовали его запрета. Кроме этого в адрес хип-хоп звезды стали поступать угрозы. В четверг, 13 декабря, также стало известно, что концерт Элджея не состоится в Ставрополе.

Что касается Ростова-на-Дону, то в ноябре там не состоялось выступление Скриптонита, а до этого был сорван концерт рэпера Хаски, пишет сайт Don24.ru.

Ранее сайт Teleprogramma.pro сообщал, что в питерский клуб А2 нагрянула проверка перед выступлением рэпера Хаски.



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