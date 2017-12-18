Гости нового шоу Андрея Малахова не смогли сдержать слез в студии

В первом выпуске шоу "Привет, Андрей!" ведущий и пришедие к нему в гости знаменитости вспомнили самые громкие свадебные торжества уходящего года. Трогательная тема заставила прослезиться Валерия Меладзе, Анастасию Шубскую и Светлану Дружинину.

«Если вы плачете на свадьбах от счастья, то готовьте носовые платки. Потому что сегодня мы вспоминаем самые громкие свадьбы 2017 года», – начал Андрей Малахов первый выпуск своего нового шоу «Привет, Андрей!». В студии собрались самые известные молодожены уходящего года, их родные и близкие, а также известные творческие пары старшего поколения, чтобы вспомнить свадебные церемонии, поделиться опытом и пожелать друг другу счастья.

В 2017 свою старшую дочь Ингу повел к алтарю Валерий Меладзе. Свадьба девушки с финансистом из Лондона Нори Вергизом прошла в Марокко. Трехдневное торжество и то, как молодые люди знакомили друг друга со своими родителями, вспоминали в студии Андрея Малахова все вместе – и счастливые молодожены, и их родные.

Валерий признался: несмотря на то, что он человек сентиментальный, на свадьбе не плакал. Зато в студии «России1», исполнив для дочери и ее мужа песню «Как ты красива сегодня», все же прослезился.

Неожиданно для Валерия в студии появилась его бывшая жена, мама троих его дочерей, – Ирина. Она вспомнила и свою свадьбу с Меладзе.

«Я вот только поняла, что у нас свадьба была также через полгода, как и у ребят», – сказала Ирина Меладзе.

На вопрос Малахова, пел ли Валерий на своей свадьбе, Ирина ответила отрицательно: «Валера не пел, Валера - пил». Меладзе тут же парировал: «Я пил, пью и буду пить».

Несмотря на это, в одном родители Инги Меладзе (а вместе с ними и мама ее мужа Нори) совершенно солидарны. Все они мечтают о внуках.

«Инга всегда тяготела к арабским сказкам. Например, про Алладина и принцессу Жасмин. Когда я увидела Нори, то поняла, что он тот самый Алладин из мультфильма. Конечно, у меня возникли вопросы. Я понимаю, сколько подводных камней у людей разных национальностей, разной религии. Я не против, просто по-другому так проще. Только об одном прошу – родите внуков и привезите их мне сюда на три месяца минимум. Привезете, я их тайно покрещу», – сказала Ирина Меладзе.

История любви и подробности свадьбы другой знаменитой пары – Александра Овечкина и Анастасии Шубской – также растрогали зрителей и гостей студии. Дело в том, что свадебная церемония прославленного хоккеиста и его возлюбленной стала последним публичным выходом в свет мамы Насти Шубской – актрисы Веры Глаголевой. Архивные кадры большого светлого праздника любви заставили плакать и Настю (ее не было в телецентре, но она вышла на связь из своего дома в Америке), и Светлану Дружинину.

«Хотела сказать о чувствах и желаниях, вашим желанием быть рядом друг с другом. Желаю вам, чтобы этот восторг встречи был всегда. Надо понимать, чувствовать, прощать, уступать. Мы, ваши родители, пример такой жизни навсегда. И Таня, и Миша, и мы с папой очень ценим семью. Надеюсь, что вы войдете в нашу большую семью», – пожелала Вера Глаголева молодым во время свадьбы.

Режиссер и актриса Светлана Дружинина в студии была в качестве почетного гостя вместе с мужем Анатолием Мукасеем, с которым недавно отметила бриллиантовую свадьбу. Ее пригласили как яркий пример долголетнего счастливого брака.

В программе добрыми словами и экслюзивными кадрами вспомнили венчание Аллы Пугачевой и Максима Галкина, Сергея Жукова и Регины Бурд, и свадьбу Сати Казановой и Стефано Тиоццо.

Сергей Жуков и Регина Бурд появились в студии вместе со своими тремя детьми. Солист группы «Руки вверх» женился на красавице, тогда участнице музыкальной группы «Сливки» десять дет назад. А в этом году пара обвенчалась. Они признавались, что сделали бы это раньше, но Сергей крестился только два года назад. По признанию супругов, венчание сильно повлияло на их жизнь. «Мы начали с чистого листа. Можно сказать, что то, что было до этого – какой-то детский период», – сказала Регина. А позже, в кругу семьи, вместе с детьми Сергей и Регина снова сыграли свадьбу, устроили трогательное и красивое торжество в одном из самых романтических мест на земле – на берегу озера Комо.

Отдельную часть программы Андрей Малахов посвятил Вячеславу Малежику и его супруге Татьяне, с которой он вместе 41 год. Артист в этом году попал в больницу с инсультом, и долгое время реабилитации рядом с ним была его любимая жена Татьяна. «Это было самое страшное испытание, после смерти мамы, поделилась супруга Малежика, – Я не рыдала, но понимала, что он самый главным человек в моей жизни».

«Вопрос, будет ли она со мной рядом или нет, не стоял. Она меня, как санитарка раненного солдата, вытащила с поля боя. Она дала основание, что я нужен кому-то в этой жизни. Эта избитая фраза, жить ради кого-то. Я понял, что должен победить эту болячку ради семьи и ради себя, чтобы не быть обузой», – откровенно сказал Вячеслав.

Оба переоценили жизнь после случившегося, и теперь Вячеслав готов на то, на что не решался долгие годы, – венчание, признавшись: «Дорога к храму стала короче».

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