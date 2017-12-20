Вадим Казаченко намерен выгнать супругу из дома на Рублевке

Также музыкант хочет взыскать с супруги миллион рублей.

На днях Вадим Казаченко, после результатов анализа ДНК, признал сына, рожденного Ольгой Казаченко. Певец сказал, что сделает все возможное, чтобы мальчик рос здоровым и счастливым ребенком. Но Ольга в его искренность не верит: «Вадим говорит, что он отец, при этом отсуживает у сына миллион и дом! Оказывается, он еще в октябре подал иск на меня, чтобы отсудить жилье!»

Два месяца Ольга не знала, что против нее подан новый иск и не ходила на заседания. В итоге, сейчас на этот дом наложен арест, который, по ее словам, она купила на собственные деньги. «Вадим во всех шоу всегда говорил, что не имеет к нему никакого отношения, но так как он сейчас является моим законным супругом, считает, что имеет право на часть имущества. Наш брак прошел все инстанции и остался действительным».

Между тем, новая возлюбленная певца, продюсер Ирина Аманти, говорит, что судебные разбирательства с Ольгой они намерены закончить, так как многие в шоу-бизнесе не одобряют его действия.

Еще Ольгу волнуют финансовые претензии Казаченко: «Что касается миллионного долга перед мужем, то у меня нет таких денег, чтобы отдать Вадиму. Наверное, мне придется ждать судебных приставов, которые приедут ко мне домой и будут описывать детские кроватки, коляски и мои вещи», — цитирует супругу певца «Собеседник».

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