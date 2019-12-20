Вероника Скворцова: российская модель медицинской помощи считается эталонной

Российская трехуровневая модель здравоохранения считается эталонной по сравнению с другими странами, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова 20 декабря на встрече с врачами во время рабочего визита в Ставрополье.

Так, российскую трехуровневую модель медицинской помощи уже используют в разных странах, в том числе в Китае и Канаде, а с недавнего времени — в Турции.

По словам главы Минздрава, в работающей в России модели имеются недочеты, однако в основном они сконцентрированы «внизу системы» — на первичном уровне, включающий всю профилактическую и первичную медицинскую помощь, вакцинацию. Вероника Скворцова рассказала, что проблемы на первом уровне, связанные с обветшанием инфраструктуры, будут решаться в ходе модернизации системы здравоохранения.

"Второй уровень, которого никогда не было в советское время, - это уровень экстренной специализированной помощи. "Золотой час", в течение которого человека нужно привезти туда, где есть специализированный центр с реанимацией, интенсивной терапией, прекрасной диагностикой, специально подготовленными врачами. Это сосудистые центры, травмоцентры, которые создаются на межрайонном и межмуниципальном уровне", - пояснила министр, добавив, что внедрение этого звена позволило существенно снизить смертность населения.

"Это дало нам возможность в два раза снизить смертность страны от инсультов, совершенно по-другому лечить острые коронарные синдромы, в 2,5 раза снизить смертность от травм", - отметила Скворцова.

Третий уровень здравоохранения - это центры, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь. Развитие телемедицины и санитарной авиации позволяют увеличить доступность в том числе высокоспециализированной медицинской помощи для населения, отметила министр.

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