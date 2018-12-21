7 русских, которые подарили мировому кино великую красотку Брижит Бардо

Эта француженка, которую звали Брибри и Бебе, была секс-символом 20 века. Странным образом через всю ее жизнь проходит череда ключевых фигур, которые объединяет одно: все они имеют отношение к России

Брижит была нелюбимым ребенком и росла в консервативной католической семье. По сравнению с красавицей-сестрой, она была гадким закомплексованным утенком. И если бы не русские, то мир, скорее всего, никогда бы не узнал красотку Брижит Бардо.

Борис Князев – создатель образа Бебе

Первым русским в ее жизни стал Борис Князев – хореограф. Первоклассный педагог и настоящий тиран – вот, что запоминали о нем ученицы. Нерадивым доставалось битье стеком для лошадей. Сокурсница Брижит вспоминала, что та была ленива и поэтому ей постоянно доставалось от преподавателя. Но именно благодаря суровости Князева, у нее все же устоялась осанка и появилась грациозность в движениях.

До этого Брижит была некрасивой и нескладной, сутулилась и имела прыгающую походку. Князев сумел это все исправить.

Элен Гордон-Лазарефф

Эта женщина, родившаяся в России, бежала во Францию во времена Октябрьской революции. В свое время она создала журнал «Elle», на обложке которого в 1949 году по ее личной инициативе появилась пятнадцатилетняя Бебе.

Лазарефф называла Брижит «моделью женщины будущего» — и не ошиблась. Так что можно считать, что Лазарефф дала Бардо путевку в жизнь. Именно на обложке журнала «Elle» Вадим Племянников увидел фотографию Бебе.



Вадим Роже – первый мужчина

Он был сыном русского эмигранта, сделавшего дипломатическую карьеру во Франции. Позже Племянников сменил фамилию на Роже. Он был во многом талантлив.

И, может быть, именно эта многогранность не давала ему проявить себя в чем-то одном. Он постоянно менял род деятельности: побывал и фотографом, и журналистом, писал книги и пробовал себя как актер.

Наконец, он оказался у известного французского режиссера Марка Аллегре. В то время и состоялось его знакомство с Брижит, которой на тот момент было 15 лет. У них завязался роман, который тайно длился три года.

Родители Брижит пытались разлучить дочь с воздыхателем, но чуть не потеряли ее – девушка попыталась лишить себя жизни. Родители смирились, но поставили условие: свадьба только по достижении дочерью совершеннолетия. Чувства были настолько сильны, что Племянников даже перешел из православия в католицизм ради того, чтобы быть с любимой.

Первый успех

Всем известно, что мировую славу Брижит принес фильм «И бог создал женщину». Но обычно редко вспоминают, что режиссером и автором сценария выступил именно Вадим Роже, муж Бебе, написавший эту историю для жены. Этот фильм сделал их обоих знаменитыми, но этот же фильм их и разлучил: Брижит влюбилась в партнера по съемкам, и брак распался.



Анатоль Литвак – один из первых фильмов

Для Брижит это был не первый фильм. Ей и раньше доставались роли, правда, не такие грандиозные. Одной из первых ее киноработ стал фильм Анатолия Литвака «Акт любви».

Фильм был англоязычным и это стало прекрасной практикой для молодой актрисы. Неизвестно, сколько нервов потерял сам Анатолий Михайлович, когда Бриджит путала и забывала иностранные слова и произносила их с чудовищным французским прононсом, но роль была отыграна и фильм вышел на экраны.



Ольга Хорстиг-Примуц – агент

Немалую роль в продвижении Брижит как актрисы в кино сыграла ее агент – «мама Ольга», как звала ее Бардо. Ольга влюбилась в Бебе с первого взгляда. Ее профессиональное чутье не подвело – вместе с Вадимом Роже они вытащили на кинонебосвод настоящую звезду. Ольга и Брижит оставались подругами в течение многих лет, Ольга говорила, что относится к Бардо как к родной дочери, но признавалась, что работать с Брижит было чудовищно тяжело.

Она капризничала, не желала сниматься, отказывалась от выгодных предложений, ленилась. У нее совершенно не было чутья на будущий успех или неуспех картины.

И если бы она полностью доверилась агенту, то ее слава гремела бы гораздо громче. Но характер актрисы не позволил достичь больших вершин.



Эдвард Дмытрык – оглушительный провал

Случались в жизни актрисы и провалы. Одной из таких неудач стало участие в фильме Эдварда Дмытрыка «Шалако». Выходец из села Буряковка под Тернополем (совр. Западная Украина), Эдвард дорастал до режиссерского кресла с должности посыльного на студии «Парамаунт».

Кем он только не работал: помощник осветителя, редактор, монтажер, оператор, помреж… А после окончания Калифорнийского института неожиданно для всех снял 23 фильма за 8 лет.

Несмотря на то, что в фильме «Шалако» были задействованы Шон Коннери, Брижит Бардо и Стивен Бойд, фильм не получил ни одного положительного отзыва от критиков. Тогда Брижит получила нервный срыв и ее снова пришлось спасать от желания уйти из жизни.

Нина Компанеец – последний фильм

Фильм Вадима Роже «Если бы Дон Жуан был женщиной» должен был завершить кинокарьеру Бардо. Она хотела уйти красиво и поговаривала о том, что больше не будет принимать предложений сниматься в кино.

Но ее близкая подруга Нина Компанеец сумела уговорить Брижит, и та снялась в картине Нины «История про Колино-юбочника». Сыгравшая умудренную опытом Арабель, Бардо после выхода фильма в прокат официально объявила о том, что это была ее последняя роль. Вот так с русских началась и русскими закончилась карьера великолепной Бебе.

С козы начался новый период в жизни Брижит. Фото: pixabay

Во время съемок этого фильма Брижит увидела, как местная селянка тащит на веревке упирающуюся козу. Брижит спросила, что происходит, а когда узнала, что козу ведут на убой, тут же выкупила ее у владелицы.

И с этого момента произошло перевоплощение Брижит-соблазнительницы в Брижит-зоозащитницу, коей она остается и до сих пор. Но это уже совсем другая история.



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