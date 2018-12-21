Вячеслав Зайцев находится на грани финансового кризиса



Вячеслав Зайцев посетовал на то, что прибыль от его работы кутюрье свелась почти к нулю. Дизайнер не понимает, почему наряды перестали интересовать публику, ведь каждое его творение — это произведение искусства.

Вот уже более 50-ти лет Вячеслав Зайцев считается одним из самых успешных модельеров в стране. Он диктует тенденции, регулярно презентуя коллекции по всему миру. Так, на недавней неделе моды в Москве очередной показ от известного кутюрье обернулся аншлагом.

Сам же Зайцев не отрицает, что его бренд настиг кризис. Как оказалось, спрос на творения кутюрье совсем не велик. По словам Вячеслава Михайловича, его Дом моды перестали посещать покупатели, а это тут же отразилось на финансовом положении дизайнера.

«Мы работаем практически по нулям. Сейчас, например, вообще нет людей. Очень красивая коллекция выставлена внизу. И можно было бы одеться замечательно. Люди как-то не заходят», — рассказал Зайцев.

Напомним, что Дом моды легендарного кутюрье находится в самом центре Москвы. Шикарный бутик занимается три этажа, где посетители могут не только приобрести наряды, но и прикоснуться к искусству. Дизайн помещения Вячеслав Михайлович продумывал сам, вложив в этот бизнес всю душу. На протяжении долгих лет именно здесь проводили все свободное время представители светской богемы.

Однако сейчас Дом моды Вячеслава Зайцева нуждается в капитальном ремонте. Сам же мэтр не в силах преобразить помещения, ведь на протяжении нескольких лет он борется с болезнью Паркинсона. Дизайнер отошел от дел, и сейчас занимается преимущественно созданием эскизов, изредка посещая светские мероприятия.

«Я не руководитель по природе своей, я скорее исполнитель. Очень сложно мне руководить. Сейчас я работаю в основном над тем, чтобы возродить коллекции для показов. Живем и работаем для людей. Для большинства людей», — признался кутюрье.

Стоит отметить, что Зайцев всегда стремился сделать свои коллекции более доступными для обычных граждан. Именно поэтому его наряды не стоит заоблачных денег. Так, покупка в бутике может обойтись в сумму от пяти тысяч рублей.

В развитии именного бренда Вячеславу Михайловичу помогает его сын Егор. Ранее ходили слухи, что прославленный кутюрье конфликтует с наследником, но они оба опровергали подобные домыслы. Общаясь с «Пятым каналом», Зайцев подчеркнул, что несмотря на финансовые проблемы, отказываться от своего Дома моды он не планирует. Все-таки это место имеет историческую ценность, ведь именно здесь создавались наряды для главных звезд советского экрана.



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