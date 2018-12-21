«Он болел долгое время»: в Малом театре прокомментировали смерть актера Мартьянова



По заявлениям коллег Олега Мартьянова, актер в течение длительного времени болел и давно не выходил на сцену.

Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин рассказал журналистам «РЕН ТВ», что Олег Мартьянов уже давно не работал в театре и не выходил на сцену из-за продолжительной болезни.

«Он болел очень долго. Всегда жалко человека, когда уходит из жизни», — сказал Соломин.

Актер театра и кино Алексей Ермаков сообщил подробности последней встречи с Мартьяновым, с которым они были знакомы на протяжении многих лет.

«В последний раз я виделся с ним — говорил, что заболел, что чувствует себя неважно. Хочется сказать — как жаль, как плохо, что этого человека не будет с нами. Прости нас, Олег», — рассказал Ермаков.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, заслуженный артист России Олег Мартьянов, игравший на сцене Малого театра, скончался накануне в возрасте 66 лет. Актер отметился 70 различными работами, включая центральный роли в серии спектаклей по русской классике. Также он играл в спектаклях по книгам Толстого, Салтыкова-Щедрина, Грибоедова, Фонвизина и многих других. Помимо этого, Мартьянов участвовал в записи множества аудиокниг.



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