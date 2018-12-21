Сергей Безруков прокомментировал расставание с женой

Известный 45-летний актер, продюсер и сценарист Сергей Безруков в настоящее время счастлив в браке с 35-летней Анной Матисон. По словам артиста, когда только начинался его роман с кинорежиссёром, то он понял, что настало время двигаться вперед. Именно по этой причине народный артист России принял решение о разводе с прежней супругой Ириной Безруковой, с которой прожил 15 лет.

"Делать это больно, но без этого никак. Просто знай: еще пройдешь в гору, а на вершине — чистый воздух. И ты вдохнешь полной грудью. Ошибаться — это так по-человечески. Не надо этого бояться", - признался Безруков в интервью Cosmopolitan.

Актер уверен, что в этой жизни нельзя обрести счастье, не наломав дров.

Он подчеркнул, что тех, кто прожил всю жизнь с одним человеком единицы, добавив, что не существует четких правил, как надо жить.

По мнению Безрукова, в этой жизни у каждого свой путь, а в тот момент он слушал интуицию и сердце. Артист верит в то, что своего человека можно только почувствовать, доверившись чутью.

Сергей Безруков живет в браке с Анной Матисон. Недавно у них появился на свет второй ребенок, сын Степан. Также пара воспитывает дочь Марию. Актер и режиссер познакомились во время съемок комедии "Млечный Путь" в 2015 году.



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