13 героев сериала «Дикий ангел» 20 лет спустя

Иво теперь отце троих детей, Милагрос - певица, влюбленная в Россию, а некоторых из исполнителей ролей, к сожалению, уже нет даже в живых.

Одним из самых популярных сериалов в России конца 90-х годов стал «Дикий ангел» с Натальей Орейро в главной роли. Тысячи девчонок, мечтающих быть похожей на его героиню, носили джинсовые комбинезоны с завязанными на поясе клетчатыми рубашками и красные кепки козырьком назад. И слушали легендарную песню Cambio Dolor («Меняю боль»), мечтая выучить однажды испанский язык, уехать в далёкую Аргентину и найти там своего высокого блондина…

В 2019 году исполнится 20 лет с тех пор, как российские телезрители впервые увидели «Дикий ангел» на экранах своих телевизоров. Портал Teleprogramma.pro решил воспользоваться случаем и вспомнить актёров, исполнивших в нём главные роли. Интересно узнать, чем они занимаются спустя столько лет и чего добились в жизни.

Милагрос / Чолито (Наталья Орейро)

Наталья Орейро повзрослела, но осталась настоящей красавицей

Роль сироты Милагрос принесла уругвайской актрисе Наталье Орейро мировую известность, причём не только на актёрском поприще, но и в мире музыки. После окончания съемок в сериале Наталья выпустила второй сольный диск Tu Veneno («Твой Яд») и её фанаты скупили более двух миллионов копий этого альбома.

С 2011 года Орейро является Послом доброй воли ЮНИСЕФ в регионе Рио-де-Ла-Плата (Аргентина и Уругвай), снимается в кино, записывает музыку и воспитывает сынишку с волшебным именем Мерлин. Мальчику уже шесть лет.

В нашей стране актрису помнят и очень любят, а она отвечает взаимностью – часто приезжает сюда, общается с фанатами в соцсети «ВКонтакте», специально для них выкладывает новые фотографии, делясь ценными моментами своей жизни.

Когда Россия принимала Чемпионат мира по футболу, Орейро специально к этому событию записала свою новую песню United by Love, в которой присутствуют слова как на английском и испанском, так и на русском языке.

Иво Ди Карло Миранда-Рапалло (Факундо Арана)

Отважный Факундо Арана едва не покорил Эверест. Источник: кадр из фильма, страница актёра в Instagram

Исполнитель главной мужской роли в «Диком ангеле» Факундо Арана в свои 46 лет ведёт активный образ жизни – снимается в кино и сериалах, играет в театре, занимается сёрфингом и скалолазанием, поёт и играет на саксофоне.

Немалая часть жизни Факундо посвящена общественной деятельности. В начале 2000-х он участвовал в кампании ранней диагностики рака, а в 2008 году покорил самую высокую точку Анд – гору Аконкагуа (6960 м). Восхождение проходило под лозунгом «Сдавай кровь — спасай жизни». С этим же призывом четыре года спустя актёр отправился покорять Эверест. Он достиг базового лагеря на высоте 5364 м, но затем был вынужден сделать остановку из-за развивающейся горной болезни. Друзья советовали ему вернуться, но Арана оказался упрямым и попытался идти дальше. Бедняге стало так плохо, что пришлось вызывать вертолет и срочно эвакуировать его в Катманду.

А где же сейчас наш герой? Судя по фотографиям последних недель на его странице в Instagram, он вновь покоряет Аконкагуа. Дома экстремала ждут его жена Мария Сузини, дочка Чайна и сыновья-двойняшки Яко и Леон Моро.



Федерико Ди Карло (Артуро Мали)

Актёр Артуро Мали, исполнивший роль отца Милагрос, впервые появился на телеэкранах в 1970 году. С тех пор он сыграл более 55 ролей, не считая театральных. Именно гастроли с театром стали для артиста последними. 25 мая 2001 года с постановкой Sinverguenzas он находился в аргентинском городе Мортерос, провинция Кордоба, и скончался на 62-м году жизни от инфаркта миокарда.



Дамиан Рапалло (Норберто Диас)

Норберто Диас после «Дикого ангела» снялся еще в 13 сериалах, но 18 декабря 2010 года 58-летний актёр умер. Ночью во сне у него остановилось сердце.

Российскому зрителю Диас также знаком по другим мыльным операм, таким как «Селеста, всегда Селеста» и «Чёрная жемчужина». Главные роли в этих сериалах играла Андреа Дель Бока.

Луиза Рапалло де Ди Карло (Фернанда Мистраль)

Актриса Фернанда Мистраль (настоящее имя — Эдит Долли Перейра), слава богу, жива и здорова. Ей 84 года, в кино она перестала сниматься еще десять лет назад и сейчас наслаждается тихой и спокойной жизнью на пенсии.



Дона Анхелика де Ди Карло (Лидия Ламайсон)

Все любители сериала помнят милую и потрясающе элегантную богатую старушку Дону Анхелику, которая в итоге оказалась настоящей бабушкой главной героини. Актриса Лидия Ламайсон была очень похожа на своего персонажа в «Диком ангеле» — она прожила долгую жизнь и скончалась в 2012 году в возрасте 97 лет.

Сниматься в кино она продолжала вплоть до 2008 года, показав своим примером, что любовь к жизни и постоянное движение способствуют долголетию.

Виктория Ди Карло Рапалло (Вероника Виейра)

Сложно поверить, но этой актрисе уже 50 лет. В мыльных операх Вероника Виейра обычно играет злодеек либо самовлюбленных блондинок. В реальной жизни она совсем не такая – это добрая и отзывчивая женщина, которая никогда не откажется сделать фото со своими поклонниками.

Кроме работы, у Вероники есть и другая жизнь – на протяжении 24 лет она была замужем, у нее растут две уже взрослые дочки.

Аделина «Лина» де Соло (Виктория Онетто)

Виктория Онетто, несмотря на то, что часто играет в кино весьма забавных персонажей, в жизни – серьезная женщина. Сейчас она занимает пост секретаря по вопросам культуры и искусства муниципалитета Авельянеда. Виктория играет роли в кино и театре, участвует в организации различных культурных мероприятий, с мужем и 12-летней дочкой они много путешествуют.

Рокки / Морган (Марсело Маццарелло)

Этот персонаж в сериале запомнился нам своим выдающимся «шнобелем» и любовью к хозяйской дочке. В итоге Рокки и Виктория даже поженились.

В реальной жизни Марсело Маццарелло — очень известный актёр, обладатель множества театральных и кинопремий. С сентября 2016 года он является главным героем спектакля La Denuncia в Театре дель Пуэбло.



Марта (Валерия Лорка)

Валерия Лорка помимо «Дикого ангела» снималась в таких известных аргентинских сериалах, как «Мятежный дух», «Аманда О», «Провинциалка». От гражданского брака с Оскаром Ферригно-младшим у нее есть 14-летний сын Люсио, которым актриса очень гордится.

Пабло Рапалло (Сегундо Сернадас)

Актёр Сегундо Сернадас (на самом деле его зовут Пабло) в «Диком ангеле» играл сына Дамиана, двоюродного брата Иво. В кино он снимался не только в родной Аргентине, но и в других странах – в Мексике, в Перу и даже на Филиппинах.

Четырнадцать лет назад он женился на перуанской актрисе Джанелле Нейре. У них родился сын Сальвадор, но брак, тем не менее, оказался непрочным и закончился разводом.

В 2015 году Сернадас серьезно занялся политикой. Он был назначен советником по переменам в партии Тигре, которая является частью воинственно настроенной политической коалиции Камбьемос. Этим назначением многие были недовольны и даже поговаривали, что актёр получает должности по блату – благодаря своей тёте, министру безопасности.

Андреа Рамос (Мариана Ариас)

53-летняя Мариана Ариас – актриса, модель и журналист. Она ведёт передачи на телевидении и радио. У Андреа есть взрослая дочь Палома, которая поразительно похожа на свою мать.

Альфредо «Бобби» Луис Соло (Пабло Новак)

Бобби в сериале был лучшим другом Иво, влюбленным в его сестру. Но затем у Бобби закрутились отношения с Линой, закончившиеся свадьбой.

Актёр Пабло Новак также является музыкантом, режиссером, сценаристом и театральным педагогом. Он преподает актерское мастерство начинающим и продвинутым актёрам, проводит коучинг. С января 2017 года Пабло ведёт собственную передачу на радио Uno.



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