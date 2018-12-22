Регина Тодоренко через две недели после родов вышла на работу

5 декабря телеведущая и певец Влад Топалов стали родителями, но декретный отпуск Регина решила не брать.

В мире шоу-бизнеса возвращаться к творческой деятельности почти сразу после родов – распространенная практика. Так поступила Ани Лорак, Светлана Лобода, Лера Кудрявцева и многие другие знаменитости. Телеведущая Регина Тодоренко не стала исключением. Она приступила к работе через две недели после родов.

К неудовольствию подписчиков Регина ни словом не обмолвилась о рождении малыша и никак не прокомментировала это знаменательное событие. Фанаты забросали 28-летнюю знаменитость упреками в Instagram. По их мнению, Регина должна была хоть что-то рассказать о том, каково это быть матерью. Подписчики были настолько жестоки, что в дело вмешался новоиспеченный отец – Влад Топалов. Он потребовал от пользователей оставить жену в покое и не донимать ее вопросами. Певец заявил, что они хотят насладиться тем, что они стали родителями, и не хотят, чтобы первые дни опошляли подписчики в Сети.

К слову, сам Влад также не забросил певческую карьеру по случаю рождения сына. На днях он выступил на сцене «Крокус Сити Холла» в честь дня рождения ведущего программы «Утренняя звезда» Юрия Николаева. На один день он воскресил популярный в начале нулевых дуэт Smash!! И спел вместе с Сергеем Лазаревым.

Стоит отметить, что Тодоренко все же удовлетворила любопытство фанатов и поделилась своими ощущениями от рождения сына. По ее словам, она с удовольствием предвкушает все моменты - и хорошие, и плохие. Хоть и ожидает сложностей, ведь у самой телеведущей были непростые отношения с отцом.



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