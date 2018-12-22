В Петербурге скончалась актриса Алла Соколова

22.12.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

В Петербурге скончалась актриса Алла СоколоваВ Санкт-Петербурге на 75-ом году жизни умерла актриса Алла Соколова. Об этом сообщил в пятницу, 21 декабря, художественный руководитель Театра имени Веры Комиссаржевской Виктор Новиков.

«Ушла из жизни Алла Соколова. Она тяжело болела последние годы», — приводит его слова ТАСС.

Соколова играла на сцене Рижского театра русской драмы и Театра имени Ленинского комсомола.

Она прославилась также в качестве драматурга. В частности, огромную популярность завоевала её пьеса «Фантазии Фарятьева».

Ранее НСН передавала, что заслуженная артистка России, актриса московского ТЮЗа Наталья Корчагина скончалась на 71-м году жизни.

Она служила в МТЮЗе с 1974 года. В театре артистка сыграла десятки ролей.

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



 
Статья прочитана 3 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "В Петербурге скончалась актриса Алла Соколова"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
66, за 0,228