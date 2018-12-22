В Петербурге скончалась актриса Алла Соколова

В Санкт-Петербурге на 75-ом году жизни умерла актриса Алла Соколова. Об этом сообщил в пятницу, 21 декабря, художественный руководитель Театра имени Веры Комиссаржевской Виктор Новиков.
«Ушла из жизни Алла Соколова. Она тяжело болела последние годы», — приводит его слова ТАСС.
Соколова играла на сцене Рижского театра русской драмы и Театра имени Ленинского комсомола.
Она прославилась также в качестве драматурга. В частности, огромную популярность завоевала её пьеса «Фантазии Фарятьева».
Ранее НСН передавала, что заслуженная артистка России, актриса московского ТЮЗа Наталья Корчагина скончалась на 71-м году жизни.
Она служила в МТЮЗе с 1974 года. В театре артистка сыграла десятки ролей.
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