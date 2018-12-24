Вера Сотникова прокомментировала свой «роман» с финалистом «Битвы экстрасенсов»

Актриса рассказала о своих взаимоотношениях с Григорием Кузнецовым. В последнем выпуске 19 сезона «Битвы экстрасенсов» она заявила, что испытывает симпатию к магу, но восхищается исключительно его талантом.

«Битва экстрасенсов» — проект, на котором маги не только демонстрируют свои способности, но иногда и находят любовь. Так было с Александром Шепсом и Мэрилин Керро, которые познакомились на шоу, а позже довольно долго встречались. В прошлом сезоне отношения приписывали Константину Гецати и Софье Егоровой, но этот роман так и не подтвердился.

Теперь же очередь дошла до ведущей программы Веры Сотниковой. В последнее время поклонники «Битвы экстрасенсов» активно обсуждали тайный роман актрисы с финалистом шоу Григорием Кузнецовым. В последнем выпуске 19-го сезона звезда решила прокомментировать сложившуюся ситуацию и развеять миф об отношениях с магом.

«Мне очень неприятно, что в Сети нас неожиданно начали сватать. Мне, конечно, очень приятно, что зрители как-то меня пытаются пристроить. Григорий — не самый худший вариант. Но чтобы люди были вместе, нужно что-то большее, нужна любовь», — рассказала Сотникова.

Сам Григорий подтвердил, что его сердце свободно. Маг уже давно одинок, хотя у него неоднократно появлялась возможность устроить личную жизнь. «Я знаю, что такое любовь и мечтаю, чтобы эта самая любовь в моей жизни была», — признался экстрасенс.

Во время съемки традиционного финала Кузнецов в очередной раз увиделся с Верой Сотниковой. Актриса подарила цветы своему фавориту, а также поспешила извиниться за те слухи, что о них распускают впечатлительные зрители.

«Григорий, я хочу извиниться перед вами за то, что в социальных сетях нас сейчас как бы сватают. Я не имею к этому никакого отношения, хотя и испытываю к вам огромную симпатию», — поделилась эмоциями Сотникова.

Кузнецов не держит обиду на известную актрису, ведь изначально у них были чисто профессиональные отношения. Более того, рунический маг уверен, что именно поддержка Веры в какой-то мере помогла ему продвинуться так далеко. «Я очень благодарен вам за поддержку, за вашу эмоциональность. Иногда этого очень сильно не хватает», — подчеркнул экстрасенс.

По итогам финала Григорий занял лишь третье место, уступив победителю Тимофею Руденко и Аиде Грифаль. Кузнецов выглядел невероятно расстроенным, но все-таки заявил, что принимает свое поражение. В конце концов, шоу помогло ему развить способности и подарило немало новых интересных знакомств.



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