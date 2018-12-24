Ксения Собчак едко прокомментировала слухи о разладе в ее семье

Светская львица посоветовала не судить ее.

Бывшая ведущая шоу «Дома-2» и экс-кандидат в президенты России наконец-то прервала своё молчание относительно слухов и сплетен насчет её отношений с мужем – артистом Максимом Виторганом. Однако её ответ можно трактовать по-разному.

Ксения Собчак заявила в своём Instagram, что никто не должен вмешиваться в её личную жизнь. Причем это было сделано в жесткой форме, но без мата. Видимо, в личной жизни популярной телеведущей не все так просто.

«Вы никто, чтобы изменять кого-то другого» - так обратилась ко всем любопытным Собчак. Не вмешивайтесь, не судите и «это не ваше дело» - таков общий лейтмотив послания.

Пусть у каждого будет своя свобода делать, что он хочет, пишет поп-дива. Указывать же ей, что надо делать, не надо.

Данное заявление утвердило многих во мнении, что Собчак действительно намерена порвать с мужем. Ведь вряд ли бы в случае хороших и теплых отношений с Виторганом она стала бы писать именно такой пост. Тогда бы скорее Собчак сказала бы, что все хорошо, тем самым развеяв все слухи.

Некоторые пользователи сети, впрочем, продолжают считать, что у Собчак и Виторгана в отношениях все в норме, даже несмотря на то, что они сняли обручальные кольца.



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