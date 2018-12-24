Виктора Салтыкова не смог попасть на Украину



Певец Виктор Салтыков поведал о том, что намерен подать в суд на украинские власти после того, как его не пустили в Киев, обосновав это якобы отсутствием у него денежных средств.

"Вот я сегодня приехал на Украину, в Киев и меня не пустили, представляете. Я в этом году был четыре раза, в этот раз не пустили, обосновали это все отсутствием денежных средств. Я немалобюджетный человек, у меня есть средства… Маленькая девочка приняла такое решение, я буду подавать в суд на украинские власти. Я сюда летел, рисковал жизнью - нарушение прав человека", - сообщил певец в Instagram.

По его словам, он не собирается оставлять дело так просто и желает придать огласке данную ситуацию.

"Теперь во всех массовых средствах информации я расскажу, какая демократия на Украине, именно в Киеве", - сказал Салтыков.

Из его слов следует, что инцидент произошел еще три дня назад. "20 декабря не пустили в Киев. 10 часов провели в аэропорту, ожидая ближайшего рейса", - сообщил он.

Представитель артиста сообщила о том, что причины подобного решения со стороны украинских властей неизвестны.

"Там все, кто прилетел с российскими паспортами, человек 15-20 - их всех не пустили… Мы летели через Минск, делали пересадку, потом уже прилетели в Киев. Нас не пустили на территорию Украины, нас вернули обратно, мы из аэропорта не выходили. Концерта не было", - сказала она РИА Новости.

Верховная рада 26 ноября одобрила указ президента Украины о введении военного положения в 10 областях страны на 30 дней, после того как корабли ВМС Украины нарушили границу РФ и были задержаны российскими кораблями. Этот режим предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на участие в выборах, на свободу мысли и слова. Документ вступил в силу 29 ноября. Ранее украинский президент Петр Порошенко сообщил в Twitter, что страна вводит ограничения на въезд граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Салтыков не подпадает под последнее ограничение - 22 ноября ему исполнился 61 год.



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