Бывшая супруга Сергея Шнурова поддержала Ксению Собчак после слухов о ее измене



Телеведущая впервые прокомментировала слухи о проблемах в отношениях с Максимом Виторганом и попросила людей не судить и не лезть. На ее сообщение отреагировали солист группы «Ленинград» и его бывшая жена. И если шоумен обвинил телеведущую в лицемерии, то Матильда Шнурова, напротив, выразила подруге свое сочувствие.

Вот уже несколько дней поклонники обсуждают возможное расставание звездной пары. После слухов о тайном романе Ксении Собчак с театральным режиссером Максим Виторган стал появляться на публике без обручального кольца. Этот поступок дал повод для новых сплетен и даже породил слухи о скором разводе пары.

Первой прервала молчание сама Ксения Собчак. Телеведущая прокомментировала возможное расставание, взяв за основу цитату индийского философа и мистика Ошо. В послании, обращенном к подписчикам, она попросила не вмешиваться в ее личную жизнь и не осуждать чужие поступки, вероятно, имея в виду саму себя.

«Посмотрите на этот совет. Может быть, вы не в состоянии понять его сразу, но это послание очень просто. Это послание таково: не вмешивайтесь. Это послание таково: не судите. Это послание таково: вы никто, чтобы изменять кого-то другого. Это не ваше дело. Вы не предназначены делать это. Живите своей жизнью и позволяйте другим жить их жизнью. Пусть у каждого будет свобода делать своё», — написала Собчак.

В ответ на мудрое изречение скандально известной телеведущей посыпались негативные комментарии. Подписчики не вняли призыву Ксении и по-прежнему продолжали осуждать ее за то, что она поставила под угрозу свой брак и совсем не думает о ребенке. Подругу поспешила поддержать бывшая жена Сергея Шнурова Матильда, написав: «Ох, как я понимаю». Вероятно, экс-супруга солиста группы «Ленинград» вспомнила свой непростой развод. Матильда до последнего хотела сохранить брак, но измены Шнурова не позволили ей это сделать.

Сам Сергей Шнуров отреагировал на публикацию Собчак в свойственной ему стихотворной манере. Певец дал понять, что не верит в искренность просьб Ксении, ведь она сама постоянно подогревала интерес к своей личной жизни.

«Ну, до чего ж смешные медиаперсоны! Под свет софитов сами выставляли Всю жизнь свою, фигуры и фасоны, Семью, потом вдруг удивляются… Все копошатся, ой, в пространстве ихнем? Вываливали все, и с тем же вместе Не обсуждайте, сплетни вьются вихрем. Вы в нашу жизнь публичную не лезьте. И, разместив очередное фото смело, сопроводив его посланием от Ошо, подписчику дают понять: не ваше дело, живите своей жизнью, мой хороший», — написал Шнуров в своем Инстаграме.

Напомним, что история любви Максима Виторгана и Ксении Собчак долгое время обсуждалась поклонниками. Супруги с удовольствием публиковали в микроблогах фотографии, демонстрирующие семейную идиллию. Два года назад звезды стали родителями сына Платона. Тогда все признали, что материнство и замужество пошло на пользу Ксении Собчак, сделало ее мудрее и мягче. Именно поэтому новости о возможном разводе артистов тревожат многочисленных подписчиков и до сих пор кажутся им невероятными.



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