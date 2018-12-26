В России не остановятся на одном повышении пенсионного возраста

Российские власти, которые анонсировали проведение пенсионной реформы с целью улучшить материальное положение пенсионеров, не планируются останавливаться на одном росте возраста выхода на пенсию. Уже сейчас они анонсируют новые преобразования.

Как оказалось, пресловутая пенсионная реформа вовсе не будет завершена после того, как стартует процесс повышения возраста выхода на пенсию. Уже сегодня понятно, что за этой мерой последуют другие решения, не менее болезненные для россиян.

Министр финансов РФ Антон Силуанов поведал о том, что через год в России будет внедрена система индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Изначально власти планировали реализовать эту затею раньше, но возникли трудности из-за общественных дискуссий по поводу целесообразности повышения возраста выхода на пенсию.

"Вопрос с ИПК тоже подвис из-за того, что очень тяжело шли пенсионные изменения. Надеемся, что сейчас страсти улягутся, ситуация сейчас определилась, мы много сделали встречных шагов по пенсионным изменениям, смягчили во многом предложения, которые были изначально правительством сформулированы", - уточнил глава Минфина.

Силуанов добавил, что бояться ИПК не стоит, так как чем быстрее эта система будет утверждена, тем лучше станет жизнь рядовых граждан.

"Мне кажется, что чем быстрее мы войдем в эту систему, тем это будет лучше. Ведь это практически добровольная система, и первый год вхождения никак не сказывается на участниках, желающих вступить в эту систему, ноль отчислений от зарплат", - уточнил министр.

На сегодняшний день можно констатировать, что ИПК не затронет действующих пенсионеров. Система будет распространяться исключительно на работающих граждан, пояснил Силуанов.

"Деньги граждан "никуда не будут централизоваться, будут накапливаться и могут быть использованы на определенные цели в период трудовой занятости, это деньги, которые могут наследоваться", - поведал он. "Эти деньги будут работать на тех же граждан, которые их накопили. Это учет, контроль за ними и, главное, сохранность", - заключил министр.

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