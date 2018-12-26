Пиар-директор Тюльпановой поведала, как экс-супруга забирала сына у Кержакова

26.12.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Пиар-директор Тюльпановой поведала, как экс-супруга забирала сына у Кержакова
Пиар-директор Миланы Тюльпановой Ольга Алексеева поведала о том, как бывшая супруга экс-нападающего «Зенита» Александра Кержакова по решению суда забрала у него сына.

По ее словам, Кержаков отказался отдать бывшей жене вещи ребенка. Кроме того, он специально пригласил в дом представителей прессы, чтобы они сняли, как маленький Артемий заплачет, оказавшись в руках мамы.

«Милана приехала в сопровождении приставов, ведь добровольно Кержаков отказывался отдавать сына. По расчету Александра, ребенок должен был заплакать. Но за те редкие минуты, которые Милана с разрешения Кержакова проводила с ребенком, они уже нашли общий язык», — приводят комментарий Алексеевой «Невские Новости».

Алексеева рассказала, что мальчик вел себя очень спокойно. Милана же укутала сына в свою шубу и дошла до машины. Одежду для малыша, подчеркнула пиар-менеджер Тюльпановой, Кержаков намеренно не дал.

Отметим, ранее Тюльпанова обвиняла Кержакова в том, что он настраивает их сына против матери. Напомним, в понедельник Милана забрала ребенка из особняка Кержакова в поселке Западная Лица.

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