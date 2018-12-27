Супруга Сергея Юрского поведала о состоянии актера после госпитализации

27.12.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Супруга Сергея Юрского поведала о состоянии актера после госпитализации
Супруга известного актера Сергея Юрского рассказала о его состоянии после госпитализации.

Как пишет «Пятый канал», Наталья Тенякова, супруга Юрского, рассказала, что актер в порядке, опасности для его жизни и здоровья нет. Сергея Юрского госпитализировали 23 декабря.

«Просто была высокая температура, и сочли нужным. Просто сахар поднялся. Ничего абсолютно страшного, я думаю завтра или послезавтра уже выйдет», — отметила Максимова.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что актера госпитализировали в состоянии средней тяжести с воспалением.

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