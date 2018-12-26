Волочкова публично заявила об угрозе от отвергнутого ухажера

Пожалуй самая известная балерина нашей страны Анастасия Волочкова утверждает, что ей по телефону угрожают расправой.

Надо сказать, у знаменитой танцовщицы уже есть подозреваемый - некий влиятельный бизнесмен, с которым ее сначала связывали деловые отношения, а потом он якобы захотел добиться расположения звезды и очень расстроился, когда получил отказ. Но самое интересное, что сам коммерсант уверяет - странным поведением отличается именно Анастасия.

Она никогда не была обделена мужским вниманием. Но такие сообщения Анастасии Волочковой, не дают покоя.

Звонят в основном ночью, с неизвестных номеров, говорит балерина. Анастасия уверяет – знает чьих это рук дело.

"Олигархом из трущоб" она называет бизнесмена из Краснодара, владельца сети отелей - Андрея Марченко. Этот мужчина, по словам Анастасии, должен был спонсировать ее благотворительный тур, за рекламу отеля. Но этого якобы так и не сделал.

"Он же всем своим партнерам сказал да вот я с Волочковой вы понимаете. Это так только чмошники поступают люди которых нельзя назвать мужчинами", - сказала Волочкова.

Волочкова уверяет - он просто пиарился на ее имени. Его Instagram пестрил фото и видео с ней. В сети их уже называли чуть ли не парой.

"Андрей привет, я хотела сказать спасибо за то, что ты есть потому что есть люди, жизнь которых очень приятна и позитивна", - написала Волочкова.

А позже мужчина стал звонить и писать с неоднозначными предложениями.

Он называл ее малыш, пытался добиться расположения. Но на тест-драйв Анастасия так и не пришла. И тогда начались угрозы от неизвестных. Мы дозвонились до Андрея Марченко, сам он говорит, что никакого отношения к этим сообщениям не имеет. И якобы вообще происходит всё совсем наоборот.



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