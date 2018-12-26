В соцзащите начали проверять доходы пенсионеров

Откровенно трудные времена экономического характера, которые складываются сегодня в России, вынуждают властей идти на целый ряд непопулярных среди населения мер. Пострадавшими в этом контексте оказываются пенсионеры.

Больше двух лет прошло с того момента, как трудящихся пенсионеров лишили привычной индексации пенсий. Людей из этой категории попросту поставили перед сложным выбором между регулярными надбавками к пенсии и работой. В большинстве своем россияне продолжили трудиться, так как пришли к выводу, что без индексации еще можно прожить, а без основного источника дохода в виде зарплаты - куда более сложная задача.

Правда, участились случаи, когда работающие пенсионеры начали увольняться с официальной работы и подыскивать себе "сырые" варианты заработка. Последние не предполагают официальное трудоустройство. Соответственно, люди перестали значиться в списке работающих пенсионеров и таким образом им восстанавливали индексацию пенсий.

В какой-то момент государственные органы смекнули, что подобных схем становится все больше. Дабы это контролировать органы социальной защиты начали тотальные проверки работающих пенсионеров. В некоторых случаях у людей выявляли неофициальные заработки, после чего их признавали работающими и отменяли индексацию.

В большинстве случаев, от пожилых россиян требуют предоставить справки, которые бы подтверждали факт отсутствия официального трудоустройства. Получить их можно в МФЦ, либо в Центрах занятости населения.

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