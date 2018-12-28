Актер Дмитрий Матвеев скончался в возрасте 65 лет

Его знали как мастера дубляжа.

Известный по работам в трех десятках фильмов и телесериалах советский и российский актер Дмитрий Матвеев скончался на 66-м году жизни.

Актер ушел из жизни 25 декабря. Об этом в социальной сети сообщил его друг Олег Хартулари.

В списке работ, в которых принимал участие Дмитрий Матвеев, указано три десятка кинолент и телесериалов, среди которых "Государственная граница. Год сорок первый", "Осенний марафон" и другие.

Но больше российскому зрителю известен голос Дмитрия Матвеева. Известный мастер дубляжа озвучивал для российского кинопроката иностранных актеров, среди которых Вин Дизель, Сильвестр Сталлоне, Мэл Гибсон и другие.



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