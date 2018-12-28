СБУ на три года запретила въезд рэперу Элджею

Службы безопасности Украины запретила в течение трех лет посещать страну рэперу Элджею (Алексею Узенюку).Об этом сообщается в ответе СБУ на запрос народного депутата Владимира Парасюка.

«В интересах обеспечения безопасности государства Службой безопасности Украины 27 ноября 2018 года было принято решение о запрете въезда на территорию Украины Узенюку Алексею Константиновичу сроком на три года», — приводит телеканал ТСН сообщение.

В октябре сообщалось, что Министерство культуры Украины внесло российских актёров Леонида Ярмольника и Ирину Алфёрову в список деятелей культуры, угрожающих национальной безопасности.



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