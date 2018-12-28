СБУ на три года запретила въезд рэперу Элджею

28.12.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

СБУ на три года запретила въезд рэперу ЭлджеюСлужбы безопасности Украины запретила в течение трех лет посещать страну рэперу Элджею (Алексею Узенюку).Об этом сообщается в ответе СБУ на запрос народного депутата Владимира Парасюка.

«В интересах обеспечения безопасности государства Службой безопасности Украины 27 ноября 2018 года было принято решение о запрете въезда на территорию Украины Узенюку Алексею Константиновичу сроком на три года», — приводит телеканал ТСН сообщение.

В октябре сообщалось, что Министерство культуры Украины внесло российских актёров Леонида Ярмольника и Ирину Алфёрову в список деятелей культуры, угрожающих национальной безопасности.

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



 
Статья прочитана 6 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "СБУ на три года запретила въезд рэперу Элджею"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
65, за 0,219