Мэттью Макконахи возглавил список Forbes самых «переоцененных актеров»

Журнал Forbes опубликовал ежегодный список самых переоцененных и самых «окупаемых» актеров Голливуда. Мэттью Макконахи возглавил рейтинг неприбыльных артистов

При составлении списка издание рассчитало «окупаемость» голливудских актеров. Журналисты вывели соотношение между прибылью за три последних фильма, где артист сыграл главную роль, и которые были сняты до 1 июня 2018 года, и его гонораром.

Самые переоцененные актеры:

Макконахи принес 1,1 доллара кассовых сборов за каждый доллар своего гонорара. Вторым переоцененным актером стал Кристиан Бэйл, вернувший полтора доллара, третьим — Мэтт Деймон, его окупаемость составила 3,7 доллара. За ними следуют Мелисса Маккарти, Риз Уизерспун, Дженнифер Лоуренс, Шарлиз Терон, Том Круз, Том Хэнкс и Бен Аффлек.

Самые «окупаемые» актеры:

Самым эффективным стал Джереми Реннер, сыгравший в фильмах Marvel. Он вернул 82,7 доллара. Вторую строчку рейтинга занял Марк Руффало — 80 долларов, третьей стала Эми Адамс — 69,9 доллара.

В список также вошли Галь Гадот, Крис Эванс, Крис Хемсворт, Скарлетт Йоханссон, Роберт Дауни-младший, Джулия Робертс и Райан Рейнолдс. Большая часть из них также сыграли в фильмах по комиксам о супергероях, пишет издание.

В 2017 году самым переоцененным актером по версии Forbes стал Марк Уолберг. При этом журнал назвал его самым высокооплачиваемым актером в мире.



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