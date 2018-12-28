Названы пенсионеры, которым 1 января повысят пенсию на 1600 рублей

Российские власти, которые не так давно инициировали пенсионную реформу, продолжают выступать с обнадеживающими комментариями. С их помощью они хотят донести до граждан страны следующую позицию: пенсионные преобразования позволят более существенно повышать пенсии в перспективе ближайших лет. Люди очень осторожно воспринимают подобные обещания.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания с министрами объяснил, что главная цель пенсионные изменений заключается в повышении уровня жизни россиян. Он выслушал доклады министров о готовности к предстоящей индексации пенсий в 2019 году. Изначально она была запланирована на 1 февраля, но затем перенесена на 1 января. То есть, с приходом нового года миллионы российских пенсионеров должны почувствовать прибавку к своей пенсии.

"В следующем году, в отличие от текущего, индексация начинается раньше. Причем она будет производиться на уровень выше, чем инфляция, что изначально предполагалось в ходе изменений в пенсионное законодательство, которые были объявлены и приняты, включая выплаты, которые будут получать пенсионеры. В среднем по стране прибавка к пенсии составит одну тысячу рублей", - поведал глава правительства.

Более конкретную информацию предоставила вице-премьер Татьяна Голикова. Она сразу же заострила внимание на том обстоятельстве, что с 1 января страховые пенсии по старости будут проиндексированы на конкретную величину - речь идет о 7,05 процентах. По этой причине размер прибавки будет высчитываться в индивидуальном порядке.

"Если говорить более конкретно, то, например, для граждан, которые на 31 декабря 2018 года имеют средний размер пенсии в диапазоне от 10 000 до 11 500 рублей, прибавка составит 761,4 рубля. Если средний размер пенсии составляет 13 000-13 475 рублей, то увеличение составит 933,3 рубля. Для граждан, у которых размер пенсии составляет 20 500 рублей, увеличение составит 1670,5 рубля. Таким образом, усредняется тот размер, о котором мы сказали, - тысяча рублей", - внесла уточнение Голикова.

Январская индексация затронет почти 31 миллион отечественных пенсионеров. На эти цели из бюджета страны выделены средства в размере 341 миллиарда рублей.

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