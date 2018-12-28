Пригожин объяснил, почему Киркорова посчитали лучшим музыкантом 2018 года

28.12.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Пригожин объяснил, почему Киркорова посчитали лучшим музыкантом 2018 годаИосиф Пригожин рассказал, почему россияне назвали Филиппа Киркорова лучшим музыкантом уходящего года.

Напомним, помимо Киркорова в топ-3 вошли пианист Денис Мацуев и певец Николай Басков.

— Безусловно, Филипп заметный артист. Он всегда обращает на себя внимание, он пахарь. Я не знаю второго такого человека, который готов жить 24 на 7, всегда отвечая на звонки, реагируя. Он просто дышит этим. Он заметный, пёстрый, его видно издалека, он продолжает держать удар, оставаясь на пьедестале, — заявил Пригожин в эфире НСН.

При этом продюсер объяснил отсутствие в данном рейтинге своей супруги Валерии тем, что она "нескандальный человек".

— Она не может себе позволить перейти черту, всегда старается оставаться в эстетике светлого человека. А у нас чем грязнее, тем лучше. Люди, которые пытаются вести себя интеллигентно, оставаясь не в тренде сегодняшнего хайпа, менее заметны, — добавил Пригожин.

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