Пенсионный фонд признал свою ошибку и обязался выплатить долг пенсионерам

В свежем обращении Пенсионного фонда к гражданам России говорится о том, что ведомство признает собственную ошибку. Заключается она в неправильном исчислении пенсий для действующих пенсионеров. Соответственно, люди смогут рассчитывать на доплату.

Оказалось, что долг Пенсионного фонда перед гражданами нашей страны составляет целых 960 миллиардов рублей. Если распространить это значение на всех пенсионеров, то получается, что каждый из них недополучил в среднем 1000 рублей. Безусловно, в фонде сделали оговорку, что деньги были выплачены не в полном размере не всем пенсионером, но также в сообщение говорится, что данная ошибка повлияла почти на каждого второго пенсионера.

Вся загвоздка в том, что в ходе новой проверки была обнародована информация о том, что с 2016 года индексация осуществлялась не в полном объеме. На примере того же года - в связи с уровнем инфляции в 12,9% размер индексации должен был составить 8,9%, но на деле пенсионеры получили доплату в размере 4%.

В этом контексте на ум приходит 2017 год, когда правительство решило возместить определенные убытки пенсионерам с помощью единовременной выплаты в размере 5000 рублей. Несмотря на то, что изначально она позиционировалась в качестве замены традиционной индексации, компенсацией ее также можно назвать.

Сейчас же в Пенсионном фонде заговорили о том, что из-за "человеческого фактора" определенные категории пенсионеров получили свои пенсии не в полном объеме. По этой причине людям пообещали произвести перерасчет. Правда, временные рамки этого процесса не уточняются.

Остается надеяться на то, что от своих планов в Пенсионном фонде не откажутся, а информация о грядущей выплате долгов по пенсии не окажется информационным вбросом.

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