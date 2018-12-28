«Ущерб значительный». Звезду Comedy Club обокрали в российской столице

28.12.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

"Ущерб значительный". Звезду Comedy Club обокрали в российской столице
По словам Романа Юнусова, неизвестные сняли с его банковской карты 91 тысячу рублей.

В Москве обокрали на крупную сумму бывшего участника шоу Comedy Club Романа Юнусова, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— В столичную полицию обратился 38-летний Р. Юнусов, который сообщил, что кто-то в неустановленном месте списал с его банковской карты 91 тыс. 943 руб., — говорится в сообщении.

Причинённый ущерб Юнусов назвал значительным. В МВД возбудили уголовное дело о краже.

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