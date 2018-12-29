Пенсионный возраст придется снова повысить

Повышенный интерес к пенсионным преобразованиям сегодня обусловлен опасениями россиян за собственное будущее. Люди, разочаровавшиеся в решении властей поднять возраст выхода на пенсию, не могут до конца представить все последствия этого в дальнейшем.

Тем временем, опасения рядовых граждан могут усилиться после свежих комментариев экспертов о том, что нынешнее повышение пенсионного возраста может оказаться не последним. Все дело в том, что изначально Министерство финансов настаивало на поднятии возрастной планки по выходу на заслуженный отдых до 65 и 63 лет для мужчин и женщин соответственно. Именно такое повышение рассчитывалось в качестве основного для сокращения трансфера Пенсионного фонда России (ПФР) на 0,9 процентов ВВП к 2024 году.

Однако рост социального недовольства и падение рейтингов правительства вынудили президента Владимира Путина пойти на компромисс по пенсионному возрасту для женщин, которым повысили планку выхода на заслуженный отдых до 60 лет. Кроме того, премьер-министру Дмитрию Медведеву пришлось гарантировать ежегодную индексацию пенсий неработающим пенсионерам на 1 тысячу рублей до 2024 года.

В этом контексте можно констатировать, что ожидаемое снижение трансферта ПФР поменялось на рост до 12,2% доходов фонда. Сокращение случится лишь на третий год реформы - до 10,1%.

Вместе с этим обращает на себя внимание тот факт, что в долгосрочной перспективе поступления из основного источника пополнения ПФР - Фонда оплаты труда - будет расти медленно, либо и вовсе стагнировать. Ключевыми факторами замедления объема поступлений в ПФР становится автоматизация промышленности, снижение числа стабильных высокооплачиваемых рабочих мест и рост низкоквалифицированной занятости в торговых секторах.

Мировой опыт показывает, что раньше с аналогичными проблемами сталкивались и другие страны. Выходили из этой ситуации они самым мягким способом - с помощью еще одного повышения возраста выхода на пенсию. Другие варианты являются более радикальными, поэтому их рассматривать власти, если и будут, то только в самых крайних случаях.

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