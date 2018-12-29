Екатерина Архарова высказалась о Башарове, избившем жену



Актриса жила в браке с Маратом Башаровым около года. Однако и на Екатерину Архарову он поднимал руку. Узнав о том, что телеведущий избил нынешнюю жену Лизу, звезда кино осудила его поведение.

Сегодня ночью актер в очередной раз избил жену, на этот раз уже Елизавету Шевыркову. В больнице у женщины диагностировали закрытый перелом носа. Утром Елизавета вместе с двухлетним сыном была уже дома у своей мамы Натальи. Напомним, что на счету Башарова это уже не первая история. В 2014 году он так же сломал нос Екатерине Архаровой, которая на тот момент приходилась ему супругой.

«Господи! Бедненькая, - прокомментировала ситуацию Екатерина Архарова. – Такого человека, как он, только могила исправит. Должен был Лизу на руках носить, а он…»

Екатерина Архарова вышла замуж за Башарова 31 мая 2014 года, а уже в октябре оказалась в больнице с многочисленными ушибами, переломом носа и сотрясением мозга. Актриса тоже какое-то время не хотела выносить сор из избы и молчала. Однако потом звезда все же призналась на всю страну, что муж ее бьет.

Елизавета Шевыркова стала третьей женой артиста. Первая супруга Марата Елизавета Круцко работает его директором, вместе они воспитывают дочь Амели.



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