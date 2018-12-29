Стало известно об изменах нового супруга певицы Максаковой

29.12.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Стало известно об изменах нового супруга певицы Максаковой
Новый супруг оперной певицы Марии Максаковой, вдовы бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, признался, что брак не был оформлен по любви.

Юрист Далхат Халаев рассказал, что в 2017 году предложил Максаковой свои услуги по оформлению сделки по продаже ее квартиры в Москве. Для того, чтобы упростить процедуру, они решили зарегистрировать брак.

Цену квартиры, отметил Халаев, определила сама Максакова. О заключении брака они якобы договорились по телефону. Для регистрации Халаев приехал на Украину. Свидетелей на их свадьбе не было

«Нам нужно было осуществить регистрацию. После мы поужинали, поговорили о делах, потом я улетел обратно», — рассказал Халаев в эфире программы «На самом деле».

У Максаковой, отметил Халаев, не было времени приехать в Россию, и она переоформила недвижимость на его имя.

Как пишет «Газета.Ru», летом 2018 года мужчина продал квартиру Максаковой в Москве, однако покупатели обманули его. Кроме того выяснилось, что за время брака Халаев изменил Максаковой, и в Нальчике у него есть девушка, которая ждет ребенка.

Напомним, Мария Максакова — вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. В 2016 году Вороненков и Максакова уехали в Киев. Бывшего парламентария убили 23 марта 2017 года в центре Киева.

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