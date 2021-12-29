Певица Алсу ответила на критику за свою насыщенную жизнь

Звезда старается не баловать своих детей. Известная певица Алсу, родившаяся в обеспеченной семье, призналась, что ее подвергали цензуре за обеспеченную жизнь, пишет tihvesti.ru.
В одном из интервью она рассказала, сколько раз ее за это критикуют. Напомним, 38-летняя певица замужем за бизнесменом Яном Абрамовым, пара воспитывает двух взрослых дочерей и маленького сына.
Певица подтвердила обвинения читеров в том, что ей самой не нужно зарабатывать кусок хлеба.
Также знаменитость выразила благодарность родителям за такую красивую жизнь.
Оказывается, Алсу старается не баловать наследников, чтобы они знали цену деньгам. Вокалист пытается привлечь детей к благотворительной деятельности.