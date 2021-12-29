Певица Алсу ответила на критику за свою насыщенную жизнь

Иван Дек 29, 2021 Общество

Звезда старается не баловать своих детей. Известная певица Алсу, родившаяся в обеспеченной семье, призналась, что ее подвергали цензуре за обеспеченную жизнь, пишет tihvesti.ru.

В одном из интервью она рассказала, сколько раз ее за это критикуют. Напомним, 38-летняя певица замужем за бизнесменом Яном Абрамовым, пара воспитывает двух взрослых дочерей и маленького сына.

Певица подтвердила обвинения читеров в том, что ей самой не нужно зарабатывать кусок хлеба.
Также знаменитость выразила благодарность родителям за такую ​​красивую жизнь.

Оказывается, Алсу старается не баловать наследников, чтобы они знали цену деньгам. Вокалист пытается привлечь детей к благотворительной деятельности.

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