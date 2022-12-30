Осквернение георгиевской ленточки будет караться штрафом

Russf Дек 30, 2022 Интересное

Президент России Владимир Путин подписал законопроект, согласно которому список символов воинской славы, осквернение которых наказывается законом, расширяется георгиевской ленточкой.

В настоящее время за основную часть состава этого преступления предусмотрен штраф, размер которого достигает 3 млн рублей. Также наказание может быть избрано в виде нахождения в колонии на срок до 3 лет.

В том случае, если преступление совершается группой лиц по предварительному сговору или на просторах сети Интернет, наказание может быть в виде штрафа до 5 млн или колонии до 5 лет.

Rusfact.com

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности Abakan-gazeta.ru. © 2014. Новости России сегодня, последние новости России онлайн абакан Копирование новостей разрешено, только с установкой активной(без тегов noindex и nofollow) гиперссылки на сайт abakan-gazeta.ru Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
© Copyright 2022, All Rights Reserved
.