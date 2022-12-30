Заслуженный врач России прокомментировал ситуацию с заболеваемостью гриппом в стране

Владимир Круглый, заслуженный врач России, являющийся членом комитета Совета Федерации по социальной политике, прокомментировал ситуацию с заболеваемостью гриппом в стране. По его словам, в настоящее время во многих регионах государства превышен эпидемиологический порог.

Некоторые области показывают улучшение ситуации. Однако есть регионы, где пик заболеваемости еще не пройден. Также Круглый отметил, что особое значение имеет правильная диагностика заболевания, так как для гриппа и коронавируса приняты разные схемы лечения.

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