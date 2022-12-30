Заслуженный врач России прокомментировал ситуацию с заболеваемостью гриппом в стране

Russf Дек 30, 2022 Интересное

Владимир Круглый, заслуженный врач России, являющийся членом комитета Совета Федерации по социальной политике, прокомментировал ситуацию с заболеваемостью гриппом в стране. По его словам, в настоящее время во многих регионах государства превышен эпидемиологический порог.

Некоторые области показывают улучшение ситуации. Однако есть регионы, где пик заболеваемости еще не пройден. Также Круглый отметил, что особое значение имеет правильная диагностика заболевания, так как для гриппа и коронавируса приняты разные схемы лечения.

Rusfact.com

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности Abakan-gazeta.ru. © 2014. Новости России сегодня, последние новости России онлайн абакан Копирование новостей разрешено, только с установкой активной(без тегов noindex и nofollow) гиперссылки на сайт abakan-gazeta.ru Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
© Copyright 2022, All Rights Reserved
.