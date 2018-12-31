Михаил Боярский рассказал, как Барбара Брыльска отвергла его ухаживания

Артист рассказал о своей влюбленности в звезду фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Михаил Боярский уже больше 40 лет состоит в счастливом браке со своей избранницей Ларисой Луппиан. У них есть сын Сергей и дочь Елизавета, которые уже подарили им внуков. Совсем недавно артист признался, что женился по глупости. Он не стал скрывать, что пытался избежать свадьбы, так как боялся потерять свободу. Боярский уверен, что без штампа в паспорте ему жилось бы веселее. А на днях он стал гостем передачи Максима Галкина и Юлии Меньшовой «Сегодня вечером», где поразил всех еще одним признанием. Оказалось, что певец был влюблен в Барбару Брыльску и даже ухаживал за ней.

После того, как актриса снялась в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» в 1975 году, она стала знаменита. Брыльску также многие считали в то время секс-символом. И это не удивительно, так как о ней грезили почти все мужчины нашей страны. Был очарован актрисой и Михаил Сергеевич, но добиться расположения Барбары он не смог. «Таких женщин не каждый день встретишь. Но я был так красиво отшит ею. Только благородная женщина может так изысканно укусить, унизить, в то же время давая шанс на встречу в будущем», — рассказал певец.

фото: кадр из передачи «Сегодня вечером»

Добавим, что не только Боярский был очарован польской артисткой. Во время эфира был показан отрывок интервью режиссера Эльдара Рязанова, который поведал, почему выбрал именно Брыльску на главную роль в «Иронии судьбы». Он вспомнил, что во время проб она продемонстрировала всю свою эмоциональность. По словам Рязанова, актриса затмила всех других претенденток на роль. Во время беседы с Галкиным и Меньшовой Боярский рассказал, что Новый год встретит в кругу своих близких. Барбара в свою очередь отметила, что будет в новогоднюю ночь находиться в белой комнате. Не все гости поняли, что именно она имела в виду. Артистка поспешила пояснить, что так она называет свою спальню.



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