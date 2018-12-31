Власти РФ продолжают доносить до населения свою позицию о том, что пенсионная реформа является выгодной для пожилых граждан. Ведь с ее помощью в обозримой перспективе удастся обеспечить заметный рост пенсий россиян за счет рекордной индексации.

Уже в следующем году россияне из числа пенсионеров смогут ощутить на себе позитивные изменения, которые станут возможны благодаря повышению возраста выхода на пенсию. Президент РФ Владимир Путин решил порадовать пенсионеров перед Новым годом, когда недавно подписал распоряжение об индексации пенсий 1 января вместо привычной даты прежних лет - 1 февраля.

Вместе со смещением сроков индексации пенсионных выплат приятным новшеством для тех граждан, которые получают страховые пенсии по старости, станет возросший процент, на который будут подняты пенсии. В правительстве пообещали, что пенсии вырастут с приходом 2019 года сразу на 7,05 процентов.

Благодаря запланированной индексации в среднем по стране пенсии по старости вырастут на одну тысячу рублей. Впрочем, конкретную величину прибавки будут высчитывать автоматически в индивидуальном порядке. Она будет привязана к проценту индексации. Уже подсчитано, что средняя пенсия в РФ после январского повышения достигнет 15 тысяч 414 рублей.

Чтобы высчитать конкретный размер повышения следует умножить размер пенсионной выплаты на 0,075. Таким образом станет известно о величине грядущего повышения.

Индексация пенсий 1 января затронет свыше 30 миллионов пенсионеров. Впрочем, говорить о том, что пожилые россияне обрадовались решению Путина нельзя. Люди по-прежнему выражают свое негодование из-за повышения пенсионного возраста, что должно начаться с приходом 2019 года. И это не говоря уже о подорожании абсолютно всех товаров и услуг с Нового года.

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