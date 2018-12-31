Откровения музы Петросяна взбесили пользователей Сети



Ассистентка юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова дала интервью для передачи Дмитрия Борисова «Эксклюзив» и успела вызвать бурную реакцию в сети еще до выхода записи в эфир.

Беседуя с журналистом, девушка, которую называют новой музой расставшегося с женой Петросяна, призналась, что ее жизнь полностью изменилась. «Порог неправды стал таким высоким, что молчать уже не было сил», – говорит она в проморолике, демонстрируя кольцо на безымянном пальце.

Это взбесило поклонников Петросяна. «Это деньги, а не любовь!», «Петросяна ждет участь Джигарханяна. И мне его не жалко. Так и надо ему будет», «Ну ей же денежки нужны, Петросян адвокату отваливает будь здоров», — цитирует портал «Дни.ру» комментарии в соцсетях.

Ранее Дмитрий Борисов рассказал, чего ждать чего ждать от «Эксклюзива» с новой музой Петросяна.

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