«Привыкла на морях». Алана Мамаева посетовала на Новый год без мужа и в холоде



Она призналась, что всегда отмечала этот праздник на морях вместе с мужем. Тем не менее в её доме атмосфера праздника есть.

Она рассказала, что не привыкла встречать Новый год в "холодах" и всегда отмечала этот праздник на морях вместе с мужем, сообщает телеканал "360°".

Супруга известного футболиста Павла Мамаева поделилась планами на Новый год. Она рассказала, что не привыкла встречать Новый год в "холодах" и всегда отмечала этот праздник на морях вместе с мужем. Тем не менее в её доме, заявляет Алана, атмосфера праздника есть.

— Мы с детьми ждём Новый год, всё равно такое настроение есть предновогоднее. Потому что я хочу ещё пригласить Деда Мороза, который принесёт письма от папы. Папа написал письмо, которое адресовано Алиске и Алексу, у них у каждого по письму.

Ранее жена Мамаева призвала 100 тысяч подписчиков приезжать к Бутырке, где сидит её муж.



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