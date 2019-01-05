Топилин высказался о прибавке к пенсии в размере 1000 рублей

Бурные дискуссии, связанные с пенсионной реформой, продолжаются в нашей стране. В основном они сводятся к нежеланию россиян мириться с повышением пенсионного возраста. Людей не устраивают объяснения властей о том, что с помощью реформы удастся в значительной степени повысить пенсионное обеспечение.

Новый повод для разговоров возник не так давно, когда представители высоких государственных чинов начали заявлять о прибавки к пенсии в размере 1000 рублей. Доходило до того, что подобную сумму обещали абсолютно всем пенсионерам. Правда, вскоре информация корректировалась и особенных поводов для радости у пенсионеров не возникало.

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин решил высказаться на этот счет. Он заявил, что на самом деле говорить о 1000 рублей можно только в контексте среднего размера повышения пенсий 1 января 2019 года. Если же необходимо рассчитать прибавку в индивидуальном порядке, то нужно ориентироваться на 7,05 процентов. Именно настолько страховые пенсии россиян выросли с приходом 2019 года.

По словам Топилина, в данный момент деньги на повышение пенсий выделены и процесс запущен, но не всем удастся получить те деньги, которые еще недавно были анонсированы. Проще говоря, пожилые россияне должны рассчитывать размер надбавки на основе такого показателя, как величина пенсионной выплаты.

Тем временем, если взглянуть на свежие социологические опросы, становится ясно, что подавляющее большинство граждан нашей страны выступает против пенсионной реформы.

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