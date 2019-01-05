Умер известный актер Иван Бортник

05.01.2019 Автор: Рубрика: Главное Отзывов нет »

Умер известный актер Иван Бортник

Знаменитый советский и российский актер Иван Бортник скончался 4 января на 80-м году жизни. Являясь народным артистом России он служил в Театре на Таганке, а широкую славу получил по целому ряду картин в советское время.

Трагическое известие озвучила жена артиста Татьяна Борзых. Она пояснила, что врачи пока не пришли к выводу, что послужило причиной смерти Бортника. В качестве предположения они называют оторвавшийся тромб.

Вскоре информацию распространил друг и коллега покойного актера Владислав Маленко. "Ребята, ушел мой друг Иван Бортник… к Володе Высоцкому ушел", - написал он в своем блоге.

В1967 году Бортник впервые вышел на сцену Театра на Таганке в составе труппы Любимого и до конца дней был предан этому театру.

Актер очень крепко с Владимиром Высоцким, который посвятил Бортнику песню "Письмо к другу" ("Ах, милый Ваня, я гуляю по Парижу…"). За свою актерскую жизнь Бортник сыграл эпизодические, но якрие роли в кино: "Место встречи изменить нельзя", "Иван да Нарья", "Родня", "Зеркало для героя" и других.

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