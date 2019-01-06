Андрей Аршавин и Алеся Казьмина развелись

Алеся Казьмина подтвердила, что с Андреем Аршавиным они больше не семья.

Не так давно известный российский футболист Андрей Аршавин повесил бутсы на гвоздь. Он завершил свою звездную карьеру. После этого спортсмен вернулся в родной Санкт-Петербург, где его в одну из ночей застукали с загадочной незнакомкой. Аршавин катался по ночному Санкт-Петербургу на лошади. Журналистам удалось выяснить, что новая спутница Аршавина 21-летняя бортпроводница одной известной авиакомпании. Девушку зовут Карина Неман.

Позже Аршавин ездил в Москву, где был экспертом в одной из передач на канале «Матч ТВ». В столице в один из дней произошла еще одна встреча футболиста с бортпроводницей. Судя по всему, скоро молодые люди перестанут скрывать свои романтические отношения.

Между тем до последнего не было никаких комментариев от супруги Аршавина Алисы Казьминой, достаточно известной журналистки. Оказалось, что сейчас девушка уже не живет с футболистом. Отношения с ним она вспоминает, как страшный сон. Более того, Алиса Аршавина уже официально рассталась с мужем. «Мы с Андреем давно развелись», — заявила экс-супруга Андрея Аршавина, слова которой приводит «СтарХит».



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







